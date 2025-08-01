Стало известно, когда в Москве закончатся дожди

Пасмурная и сырая погода, обрушившаяся на столицу, завершится уже к концу текущих выходных. Уже во второй половине воскресенья, 3 августа, в Москву вновь вернутся солнце и жара, об этом сообщил aif.ru со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
— В субботу заметно посвежеет. И причина тому — холодный фронт, который принесет с собой ливни и грозы. В воскресенье инициативу перехватит антициклон, благодаря чему выходной будет малооблачным и комфортным, без осадков. В сумерках и под утро очаги туманов, после полудня потеплеет до +25…+28 градусов, — рассказал специалист.
Уточняется, что к концу субботы в мегаполисе может выпасть почти четверть месячной нормы дождей для августа.
Непогода накрыла столичный регион вечером 1 августа, согласно прогнозу, неблагоприятные условия сохранятся до 10:00 2 августа. Горожан призвали быть осторожными на улице, избегать деревьев и ветхих сооружений, а также не оставаться на открытых пространствах и не приближаться к водоемам. Водителям рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию и включить ближний свет, передает «Москва 24».