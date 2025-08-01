Стало известно, когда в Москве закончатся дожди

— В субботу заметно посвежеет. И причина тому — холодный фронт, который принесет с собой ливни и грозы. В воскресенье инициативу перехватит антициклон, благодаря чему выходной будет малооблачным и комфортным, без осадков. В сумерках и под утро очаги туманов, после полудня потеплеет до +25…+28 градусов, — рассказал специалист.