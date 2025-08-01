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В ГД готовят законопроект о запрете мигрантам бесплатно обучаться в школах

Парламентарии Госдумы готовятся представить в палату обновленную межфракционную законодательную инициативу о запрете бесплатного школьного обучения с 1 по 11 класс для детей мигрантов.

Парламентарии Госдумы готовятся представить в палату обновленную межфракционную законодательную инициативу о запрете бесплатного школьного обучения с 1 по 11 класс для детей мигрантов.

Дети иностранных граждан обязаны обучаться на платной основе независимо от возраста и класса. Подобные изменения внесены в наш законопроект, ранее не принятый.

Помимо этого, предлагается установить лимит до трех попыток сдачи тестирования на знание русского языка для детей мигрантов.

Как отмечается, законопроект находится на стадии внесения в Госдуму.

В 2024 году группой депутатов в Госдуму был внесен законопроект о платном обучении иностранных граждан по программам дошкольного, общего и среднего образования. В июле 2025 года законодательная инициатива была отклонена в первом чтении — правительство указало, что предложение требует дополнительной проработки.

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