В ГД готовят законопроект о запрете мигрантам бесплатно обучаться в школах

В 2024 году группой депутатов в Госдуму был внесен законопроект о платном обучении иностранных граждан по программам дошкольного, общего и среднего образования. В июле 2025 года законодательная инициатива была отклонена в первом чтении — правительство указало, что предложение требует дополнительной проработки.