Жорин: Миллиардер Рыбаков не сможет удалить альбом Гуфа без согласия рэпера

По словам защитника, Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа) имеет право запретить «искажение, извращение или уничтожение» своего музыкального произведения, если это нарушает его замысел или вредит его чести, достоинству или деловой репутации. Он также добавил, что удаление альбома под предлогом цензуры может расцениваться как нарушение права на неприкосновенность произведения.