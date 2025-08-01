Жорин: Миллиардер Рыбаков не сможет удалить альбом Гуфа без согласия рэпера

Юрист отметил, что даже если имущественные права на альбом находятся у третьих лиц, Гуф сохраняет неимущественные права как автор и исполнитель. Они не подлежат отчуждению и действуют бессрочно.
«При желании он (Гуф) может препятствовать удалению альбома, если действия правообладателя затрагивают его личные неимущественные права», — приводит комментарий адвоката ТАСС.
По словам защитника, Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа) имеет право запретить «искажение, извращение или уничтожение» своего музыкального произведения, если это нарушает его замысел или вредит его чести, достоинству или деловой репутации. Он также добавил, что удаление альбома под предлогом цензуры может расцениваться как нарушение права на неприкосновенность произведения.
Напомним, челябинский бизнесмен Игорь Рыбаков хочет выкупить права на дебютный альбом Гуфа за примерно 100 миллионов рублей с целью удалить его с платформ. Он объяснил это тем, что музыка альбома связывает его с разгульным прошлым. Сделка почти завершилась. Гуф же объявил о начале «Прощального тура» и намерении уйти из музыки.