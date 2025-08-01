Химик Аверьянова перечислила опасные вещества в губной помаде

Ранее Life.ru сообщал, что в матовых губных помадах российских и зарубежных брендов содержатся кадмий и никель. И хотя законодательно в помаде не нормируется наличие металлов, согласно техническому регламенту, в сырье для производства декоративной косметики их быть не должно. Всего экспертами, на тот момент, было проверено 20 торговых марок разной стоимости.