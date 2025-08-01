Химик Аверьянова перечислила опасные вещества в губной помаде

Губная помада, одно из самых популярных косметических средств, может негативно повлиять на здоровье из-за вредных веществ в составе. Об этом предупредила в беседе с корреспондентом издания aif.ru химик Елена Аверьянова.
— Парабены — консерванты, которые могут вызывать раздражение кожи и влиять на гормональный фон, подавляя функцию размножения. Допустимое содержание парабенов в косметике — не более 0,4%, — заявила эксперт.
Она добавила, что также следует избегать продуктов с вазелином и парафином, которые не позволяет коже дышать, что может привести к сухости и воспалениям.
Ранее Life.ru сообщал, что в матовых губных помадах российских и зарубежных брендов содержатся кадмий и никель. И хотя законодательно в помаде не нормируется наличие металлов, согласно техническому регламенту, в сырье для производства декоративной косметики их быть не должно. Всего экспертами, на тот момент, было проверено 20 торговых марок разной стоимости.