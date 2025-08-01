Диетолог Поляков: в день можно съедать до 500 граммов арбуза

Арбуз — полезная ягода, однако, только при условии, что плод не содержит вредных для здоровья нитратов и других опасных веществ. В таком случае, употреблять его можно довольно много, учитывая большое количество воды в составе арбуза. Об этом сообщил в беседе с aif.ru врач-диетолог Антон Поляков.
— Если говорить о хорошем арбузе без вредных компонентов, то, с учетом водянистой структуры, безопасным считается 400−500 грамм в день, — объяснил доктор.
Ранее «Москва 24» дала советы по покупке арбуза. Так, плод лучше всего выбирать средней величины, корка должна быть твердой и блестящей, а полоски максимально контрастные. Не лишним будет постучать по ягоде — звук должен быть звонким.
Важно покупать бахчевые только у проверенных продавцов, избегать подозрительных развалов, стихийных базаров и точек сбыта у трасс.