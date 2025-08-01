Диетолог Поляков: в день можно съедать до 500 граммов арбуза

Арбуз — полезная ягода, однако, только при условии, что плод не содержит вредных для здоровья нитратов и других опасных веществ. В таком случае, употреблять его можно довольно много, учитывая большое количество воды в составе арбуза. Об этом сообщил в беседе с aif.ru врач-диетолог Антон Поляков.