Маск призвал к выходу стран из ЕС, обвинив блок в подрыве демократии

Ранее Европейский суд постановил, что правительство Ирландии не вправе использовать нехватку жилья в стране в качестве оправдания для отказа в размещении просителей убежища, передает РИА Новости, со ссылкой на газету Irish Times.
— Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд. Он (Евросоюз — прим. «ВМ») разрушает демократию в Европе, — написал Маск.
Помимо этого, 1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении торговых пошлин для 68 стран и Евросоюза. Документ вступит в силу 7 августа, чтобы дать таможенной службе США время для внесения необходимых изменений. Самые высокие пошлины Вашингтон ввел в отношении Сирии — 41 процент.