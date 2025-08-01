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Маск призвал к выходу стран из ЕС, обвинив блок в подрыве демократии

Американский предприниматель Илон Маск высказался за выход всех стран Европейского союза (ЕС) из состава объединения, полагая, что ЕС разрушает демократию в Европе. С таким заявлением он выступил в социальной сети X, комментируя решение Европейского суда.

Американский предприниматель Илон Маск высказался за выход всех стран Европейского союза (ЕС) из состава объединения, полагая, что ЕС разрушает демократию в Европе. С таким заявлением он выступил в социальной сети X, комментируя решение Европейского суда.

Ранее Европейский суд постановил, что правительство Ирландии не вправе использовать нехватку жилья в стране в качестве оправдания для отказа в размещении просителей убежища, передает РИА Новости, со ссылкой на газету Irish Times.

— Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд. Он (Евросоюз — прим. «ВМ») разрушает демократию в Европе, — написал Маск.

Помимо этого, 1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении торговых пошлин для 68 стран и Евросоюза. Документ вступит в силу 7 августа, чтобы дать таможенной службе США время для внесения необходимых изменений. Самые высокие пошлины Вашингтон ввел в отношении Сирии — 41 процент.

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