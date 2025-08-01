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Директор «Трансэнерго» арестован по делу о мошенничестве

Директор РЖД по энергокомплексу и руководитель филиала «Трансэнерго» Валентин Санько заключен под стражу на два месяца в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном масштабе (ч.

Директор РЖД по энергокомплексу и руководитель филиала «Трансэнерго» Валентин Санько заключен под стражу на два месяца в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном масштабе (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Такое постановление вынес Тверской районный суд Москвы, проинформировала пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По аналогичному обвинению взят под стражу бывший подчиненный Санько — экс-финансовый директор АО «Вологдаэнерго» Алексей Селяков. Ранее оба фигурировали в расследовании о хищении 64 млн рублей на выпуск брошюр для потребностей энергетической отрасли.

В РЖД воздержались от комментариев.

Санько прежде возглавлял совет директоров ТГК-14. ТГК-14 функционирует в Забайкальском крае и Бурятии, являясь одним из ключевых поставщиков электроэнергии и тепла в регионе. Компания располагает семью теплоэлектроцентралями и двумя энергокомплексами. По информации системы «Контур. Фокус», чистая прибыль ТГК-14 по результатам 2024 года достигла 1,6 млрд рублей.

Совладельца ТГК-14 Виктора Мясника и главу совета директоров Константина Люльчева задержали в мае текущего года. По сведениям следствия, с 2022 года они направляли в региональные органы власти заведомо ложные сведения в тарифных заявках. Это давало возможность получать завышенные тарифы и «экономически необоснованную прибыль».