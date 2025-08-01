Директор «Трансэнерго» арестован по делу о мошенничестве

Совладельца ТГК-14 Виктора Мясника и главу совета директоров Константина Люльчева задержали в мае текущего года. По сведениям следствия, с 2022 года они направляли в региональные органы власти заведомо ложные сведения в тарифных заявках. Это давало возможность получать завышенные тарифы и «экономически необоснованную прибыль».