В Шереметьево произошел транспортный коллапс из-за мощнейшей грозы. Фото, видео

Ранее URA.RU сообщало, что Москву и Подмосковье накрыл тропический ливень с грозой, сопровождающийся яркими молниями, которые жители активно снимают и выкладывают в интернет. В Балашихе после удара молнии загорелся дом, а еще одна молния едва не попала в Останкинскую башню. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до утра.