В Шереметьево произошел транспортный коллапс из-за мощнейшей грозы. Фото, видео

Гроза парализовала работу Шереметьево.
В московском аэропорту Шереметьево из-за сильной грозы произошел транспортный коллапс — задержаны рейсы в несколько городов. Пассажиров задержанных рейсов приглашают за бесплатным питанием. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
В Шереметьево из-за грозы задержаны рейсы Анна Хомлюк © URA.RUВ Шереметьево из-за грозы задержаны рейсы Анна Хомлюк © URA.RUВ Шереметьево из-за грозы задержаны рейсы Анна Хомлюк © URA.RUВ Шереметьево из-за грозы задержаны рейсы Анна Хомлюк © URA.RU.
«Рейсы задерживают на несколько часов. В связи с неблагоприятными погодными условиями и задержкой рейсов пассажиры могут получить бесплатное питание», — сообщает корреспондент URA.RU. Среди задержанных направлений — рейсы в Белград, Омск, Минск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск и Санкт-Петербург. Аэропорт просит следить за обновлениями на сайте и табло.
Ранее URA.RU сообщало, что Москву и Подмосковье накрыл тропический ливень с грозой, сопровождающийся яркими молниями, которые жители активно снимают и выкладывают в интернет. В Балашихе после удара молнии загорелся дом, а еще одна молния едва не попала в Останкинскую башню. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до утра.