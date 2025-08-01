Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов для получения гражданства

Экзамены проводятся с использованием контрольных измерительных материалов — это комплексы заданий стандартизированной формы. Такие материалы определяет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Госучреждения, которые проводят экзамены, формируют варианты контрольных измерительных материалов с использованием банка заданий. При этом новые варианты таких материалов должны формироваться не реже одного раза в месяц. Запрещается повторно предоставлять тот же вариант материалов иностранным гражданам, ранее получившим неудовлетворительный результат на экзамене. Функционирование такого банка заданий и доступ к нему госучреждений обеспечивает Рособрнадзор или организация, уполномоченная в установленном законодательством РФ порядке.