Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов для получения гражданства

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Кабмин РФ утвердил порядок проведения экзаменов по русскому языку и истории для приобретения гражданства России, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое положение о проведении экзамена по русскому языку для целей приобретения гражданства Российской Федерации и экзамена по истории России и основам законодательства Российской Федерации для целей приобретения гражданства Российской Федерации», — говорится в документе.
Утвержденное положение определяет форму и порядок проведения таких экзаменов для иностранных граждан и лиц без гражданства. Эти экзамены проводят государственные учреждения, перечень которых устанавливает правительство. Согласно документу, экзамен по русскому языку проводится в устной и письменной формах, а экзамен по истории России и основам законодательства РФ — в письменной форме в виде тестирования, в том числе с использованием компьютерных и дистанционных технологий.
Согласно документу, максимальная продолжительность экзамена по русскому языку составляет не более 90 минут, как и экзамена по истории и основам законодательства РФ. Указано, что проведение экзаменов должно быть зафиксировано госучреждением с помощью средств видео- и аудиозаписи.
При проведении экзаменов иностранному гражданину запрещается пользоваться подсказками третьих лиц. Также запрещено пользоваться средствами связи, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, справочными материалами, письменными заметками и иными средствами хранения и передачи информации, электронно-вычислительной техникой, за исключением той техники, которая используется для проведения экзаменов. Иностранец, нарушивший эти требования, будет считаться не сдавшим экзамен, а результаты экзамена будут аннулированы.
Экзамены проводятся с использованием контрольных измерительных материалов — это комплексы заданий стандартизированной формы. Такие материалы определяет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Госучреждения, которые проводят экзамены, формируют варианты контрольных измерительных материалов с использованием банка заданий. При этом новые варианты таких материалов должны формироваться не реже одного раза в месяц. Запрещается повторно предоставлять тот же вариант материалов иностранным гражданам, ранее получившим неудовлетворительный результат на экзамене. Функционирование такого банка заданий и доступ к нему госучреждений обеспечивает Рособрнадзор или организация, уполномоченная в установленном законодательством РФ порядке.
Государственное учреждение, проводящее экзамен, должно создать специальную комиссию по проведению экзаменов, она формируется из числа работников госучреждения в составе не менее трех человек. А для разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании результатов, госучреждение должно будет создать конфликтную комиссию, куда сможет обратиться иностранец, получивший неудовлетворительный результат.