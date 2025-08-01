Управляющий тверской пивоварни с сыном пропали после землетрясения на Камчатке

Дешёвкин, его сын и глава «Афанасия» Максим Ларин прибыли на Камчатку 28 июля, а 30-го числа вышли в море на судне для рыбалки. Тогда-то их и настигло сильное землетрясение. Информации об их местонахождении по-прежнему нет. В настоящее время продолжаются поиски.