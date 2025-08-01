Финаналитик озвучил прогноз курсов рубля и доллара в августе

Курс доллара по отношению к рублю будет увеличиваться в ближайший месяц, однако, резких скачков на рынке валют в августе ожидать не стоит. Такой прогноз озвучил в разговоре с корреспондентом издания aif.ru аналитик в сфере финансов Петр Арронет.
— В ближайший месяц рубль будет плавно слабеть, вероятный диапазон курса доллара в августе 81−84 рубля, евро — 92−96 рублей, — считает специалист.
По словам эксперта, ситуация связана со снижением ключевой ставки, снижением спроса на вклады в рублях со стороны экспортеров. Свою роль сыграет, вероятно, и геополитическая ситуация.
При этом, эксперт уверен, что доллар не придет к значениям выше 100 рублей.
Ранее «Известия» передали, что в третьей декаде месяца рубль даже способен укрепиться. Риски ослабления до 85 рублей за доллар связаны с возможным падением нефти ниже $65, ростом импорта и санкционной риторикой, однако их реализация ожидается скорее осенью. В целом фундаментальные факторы пока работают в пользу стабильности курса, считают специалисты.