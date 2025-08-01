Финаналитик озвучил прогноз курсов рубля и доллара в августе

Ранее «Известия» передали, что в третьей декаде месяца рубль даже способен укрепиться. Риски ослабления до 85 рублей за доллар связаны с возможным падением нефти ниже $65, ростом импорта и санкционной риторикой, однако их реализация ожидается скорее осенью. В целом фундаментальные факторы пока работают в пользу стабильности курса, считают специалисты.