Трампу доложили о намерении Индии отказаться от нефти из РФ

Срочная новость Индия якобы собирается прекратить закупку российской нефти в будущем. Об этом заявил лидер США Дональд Трамп, подчеркнув, что к нему недавно поступили такие данные. Официально Нью-Дели не подтвержал этого.
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