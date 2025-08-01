Офтальмолог Санторо перечислила продукты, которые помогут сохранить зрение

Ранее KP.RU сообщил, что в сладком перце содержится огромное количество витамина С. А также полезные для глаз и сосудов витамины А и Е. Ученые предполагают, что регулярное употребление красного перца снижает риск развития катаракты, но предупреждают, что под воздействием температуры витамин С разрушается.