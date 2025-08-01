Офтальмолог Санторо перечислила продукты, которые помогут сохранить зрение

Некоторые продукты содержат ценные вещества, полезные для зрения, их перечислила в беседе с NEWS.ru врач-офтальмолог, офтальмохирург Элина Санторо.
— Черника — одна из самых известных ягод, полезных для зрения. Морковь полезна для зрения из-за высокого содержания бета-каротина, который преобразуется в витамин А. Его также можно получить из печени, рыбы и молочных изделий, — сообщила доктор.
При этом, медик подчеркнула, что питание является лишь профилактикой или дополнением к лечению. В случае же серьезных болезней следует обращаться за медицинской помощью.
Ранее KP.RU сообщил, что в сладком перце содержится огромное количество витамина С. А также полезные для глаз и сосудов витамины А и Е. Ученые предполагают, что регулярное употребление красного перца снижает риск развития катаракты, но предупреждают, что под воздействием температуры витамин С разрушается.