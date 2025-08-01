В Минфине РФ рассказали о программе долгосрочных сбережений

Средства государственного софинансирования программы долгосрочных сбережений (ПДС) в России будут зачислены на счета граждан до сентября 2025 года, в настоящее время осуществляются работы по техническому выделению денег из федерального бюджета, информирует Минфин РФ.
Как говорится в сообщении ведомства, программа долгосрочных сбережений предполагает государственное софинансирование взносов населения на 2025 год. Сейчас ведутся работы по технической процедуре выделения средств из федерального бюджета для реализации софинансирования. Финансовые средства поступят на счета участников программы до сентября 2025 года, — указано в материалах на интернет-ресурсе ведомства.
Программа долгосрочных сбережений функционирует в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники осуществляют добровольные отчисления, получая софинансирование от государства. Предельный размер софинансирования составляет 36 тысяч рублей ежегодно.
Помимо этого, на сумму взносов в границах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный период участия в программе равен 15 годам.
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