В Минфине РФ рассказали о программе долгосрочных сбережений

Как говорится в сообщении ведомства, программа долгосрочных сбережений предполагает государственное софинансирование взносов населения на 2025 год. Сейчас ведутся работы по технической процедуре выделения средств из федерального бюджета для реализации софинансирования. Финансовые средства поступят на счета участников программы до сентября 2025 года, — указано в материалах на интернет-ресурсе ведомства.