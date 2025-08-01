Ветеринар Шеляков: самые вредные продукты для собак — пельмени и сосиски

Домашние любимцы нередко страдают от ожирения, а причины чаще всего в том, что собаки получают человеческую еду в качестве угощения. Главными врагами в этом случае являются хлебобулочные изделия и сосиски, об этом предупредил в разговоре с NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков.