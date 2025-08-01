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Ветеринар Шеляков: самые вредные продукты для собак — пельмени и сосиски

Чаще всего причина ожирения собак — домашняя еда.

Источник: Комсомольская правда

Домашние любимцы нередко страдают от ожирения, а причины чаще всего в том, что собаки получают человеческую еду в качестве угощения. Главными врагами в этом случае являются хлебобулочные изделия и сосиски, об этом предупредил в разговоре с NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков.

— Чаще всего причина ожирения собак — домашняя еда. Это сосиски, хлеб, пельмени. При таком кормлении риск возникновения ожирения наивысший, — пояснил специалист.

Эксперт добавил, что, в некоторых случаях, причиной ожирения могут стать эндокринные заболевания питомца. Именно поэтому, важно регулярно проходить диспансерные осмотры, чтобы вовремя выявлять нарушения и начать их лечить.

Ранее KP.RU сообщил, что при ожирении у животных страдает сердечно-сосудистая система, повышается холестерин в крови, возрастает риск сердечных заболеваний, инсультов, инфарктов. Кроме того, нарушается нервная проводимость, меняется настроение, поведение. Чем больше жира, тем меньше движения — в итоге собаки и кошки становятся вялыми, теряют интерес к жизни, грустят.