Ветеринар Шеляков: самые вредные продукты для собак — пельмени и сосиски

Домашние любимцы нередко страдают от ожирения, а причины чаще всего в том, что собаки получают человеческую еду в качестве угощения. Главными врагами в этом случае являются хлебобулочные изделия и сосиски, об этом предупредил в разговоре с NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков.
— Чаще всего причина ожирения собак — домашняя еда. Это сосиски, хлеб, пельмени. При таком кормлении риск возникновения ожирения наивысший, — пояснил специалист.
Эксперт добавил, что, в некоторых случаях, причиной ожирения могут стать эндокринные заболевания питомца. Именно поэтому, важно регулярно проходить диспансерные осмотры, чтобы вовремя выявлять нарушения и начать их лечить.
Ранее KP.RU сообщил, что при ожирении у животных страдает сердечно-сосудистая система, повышается холестерин в крови, возрастает риск сердечных заболеваний, инсультов, инфарктов. Кроме того, нарушается нервная проводимость, меняется настроение, поведение. Чем больше жира, тем меньше движения — в итоге собаки и кошки становятся вялыми, теряют интерес к жизни, грустят.