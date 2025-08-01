Правила просмотра телевизора для детей: советы врача

— Если ребенок сидит слишком близко к экрану, это может вызвать сухость и покраснение глаз, головные боли и затруднение концентрации. Расстояние от глаз до экрана должно быть для 32-дюймового экрана примерно два-три метра. Лучше всего, когда ребенок сидит на удобном кресле или диване, — сказал доктор.