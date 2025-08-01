Правила просмотра телевизора для детей: советы врача

Чтобы детские глаза не перегружались при просмотре телевизора, важно соблюдать ряд правил, их перечислил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru офтальмохирург Кирилл Светлаков.
— Если ребенок сидит слишком близко к экрану, это может вызвать сухость и покраснение глаз, головные боли и затруднение концентрации. Расстояние от глаз до экрана должно быть для 32-дюймового экрана примерно два-три метра. Лучше всего, когда ребенок сидит на удобном кресле или диване, — сказал доктор.
Он также заявил, что телевизор должен находиться на уровне глаз малыша — это позволяет избежать дополнительного напряжения шеи и спины ребенка.
Ранее KP.RU сообщил, что, в отличие от взрослых, ребенок не отдыхает перед телевизором, а наоборот переутомляется. Поэтому психологи настаивают: засыпать под мультики детям нельзя. Малыши, которых оставляют перед включенным ТВ надолго, испытывают трудности с произношением звуков, у них нередко отмечается задержка развития речи.