Что можно и нельзя делать в Ильин день 2 августа, когда говорят «Пришел Илья, принес гнилья»

Православная церковь 2 августа вспоминает пророка Илию. Вместе с тем у праздника существует сразу несколько названий: Илья Громовник, Илья Грозный. В некоторых регионах Беларуси в указанный день говорят так: «Пришел Илья, принес гнилья». Как правило, 2 августа всегда шел дождь.
Что нельзя делать 2 августа.
Под запретом тяжелый физический труд. Считалось, что он вызывать боль в спине и суставах. Запрещено 2 августа купаться в водоемах и ходить на рыбалку. Предки верили, что можно утонуть. Не следует смотреть на собственную тень, так как могут начаться проблемы со здоровьем.
Что можно делать 2 августа.
По традиции, было принято ходить в церковь и молиться пророку. Чаще всего у святого просили здоровья родным и детям, успехов в учебе и работе, семейном благополучии. А еще 2 августа собирались за семейными ужинами и угощали друг друга блюдами из мяса. Ильин день считался удачным для свадеб и венчаний.
Согласно приметам, какой погода будет 2 августа, то такой ее ждали и 27 сентября. В том случае, если идет дождь, то погода наладится. Жара обещает холодную и затяжную зиму.
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