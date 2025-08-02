Что можно и нельзя делать в Ильин день 2 августа, когда говорят «Пришел Илья, принес гнилья»

По традиции, было принято ходить в церковь и молиться пророку. Чаще всего у святого просили здоровья родным и детям, успехов в учебе и работе, семейном благополучии. А еще 2 августа собирались за семейными ужинами и угощали друг друга блюдами из мяса. Ильин день считался удачным для свадеб и венчаний.