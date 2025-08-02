Ильин день 2 августа: что можно и чего нельзя делать в праздник Перуна

Бояться работать: Церковь осуждает суеверные запреты на любую работу (в поле, по дому, в огороде). Христианский долг — трудиться. Если работа необходима (особенно связанная с милосердием или срочными делами), её можно и нужно делать. Запрет на труд — языческий пережиток. Следовать «запрету на купание»: поверье, что после Ильина дня «вода остыла» или «нечистая», — суеверие. Церковь не запрещает купаться. Участвовать в суеверных обрядах («защиты от молнии»): нельзя верить и участвовать в действиях, основанных на страхе, — переворачивать посуду, не пускать кошек/собак в дом, бросать ухваты во двор. Это магические практики, чуждые христианству. Защита — в молитве и Божьем промысле. Злоупотреблять алкоголем и предаваться разгулу: это строго осуждается, особенно учитывая совпадение с Днём ВДВ. Пьянство, сквернословие, драки — тяжкий грех, оскверняющий праздник и память святого. Гадать, ворожить, искать приметы: любые формы гадания, толкования примет или обращения к «народной магии» для предсказания будущего (урожая, погоды, судьбы) строго запрещены Церковью как грех суеверия и недоверия Богу. Ссориться, злиться, завидовать: пророк Илия был ревнителем веры, а не человеческих ссор. Грешно в праздник предаваться гневу, злобе, зависти, ссориться с близкими. Нужно хранить мир в душе и с окружающими. Важный акцент: Церковь призывает не бояться природных явлений (грозы) в Ильин день, приписывая их «гневу» святого. Пророк Илия — предстатель перед Богом, а не грозный каратель. Главное в праздник — вера, молитва, дела милосердия и трезвая радость, а не следование страхам и суеверным запретам.