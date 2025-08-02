Народный календарь. Какие ягоды нужно собирать на Трофима Бессонника, 5 августа

В народном календаре 5 августа прозвали Трофимом Бессонником. В этот день верующие чтут святых Трофима, Феофила и тринадцать мучеников, которые пострадали вместе с ними во время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане.
Бессонником это день прозвали потому, что в разгаре была пора рабочей страды. 5 августа нужно было начинать сбор малины и калины. Потому этот день также прозвали Калинниками-Малинниками.
Калина была очень ценной ягодой для крестьян. В первую очередь благодаря тому, что это медонос. К тому же она имеет много целебных свойств.
Малину на Руси любили еще больше. Крестьяне ее использовали как потогонное и антисептическое средство при простудах. На Руси ее употребляли в самом разном виде: свежей, в варенье, компоте и даже делали из нее вино.
Приметы погоды.
Туман вечером по земле стелется — жара наступит.
Если филин громко ухает, то будет похолодание.
Если паук свою паутину направляет в сторону севера — скоро похолодает, а если на юг — потеплеет.
Именины отмечают: Виталий, Анна, Аполлон, Трофим, Стелла.