День тульского пряника и День сидения на подоконниках: какие праздники отмечают в России и мире 2 августа

2 августа в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День тульского пряника, День сидения на подоконнике и День замка из песка.
День тульского пряника.
В Туле с 2018 года в честь Дня тульского пряника организовывается масштабный фестиваль с конкурсами, концертами, ярмарками и дегустациями. Отметить его можно и в любом другом городе России, купив тульский пряник и узнав его историю в интернете.
День сидения на подоконнике.
В День сидения на подоконнике любители такого отдыха могут завернуться в плед, заварить себе чай или какао, включить любимую музыку и романтично смотреть в окно, сидя на подоконнике вместе с друзьями, членами семьи или в одиночестве.
День замка из песка.
В День замка из песка можно отправиться на пляж и попробовать сделать свое уникальное сооружение из песка, дать волю своей фантазии и творческим порывам. Можно устроить конкурс на лучший замок из песка или просто совместно с кем-нибудь его построить.