Таунхаусы загорелись от удара молнии в коттеджном посёлке в Подмосковье

В подмосковном Долгопрудном таунхаусы загорелись после удара молнии. Непогода настигла коттеджный посёлок «Набережный», когда внутри находились люди. Жители рассказали, что после 23:00 в небе появились молнии, а затем поднялся сильный ветер. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.