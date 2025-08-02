Таунхаусы загорелись от удара молнии в коттеджном посёлке в Подмосковье

Пожар от удара молнии в коттеджном посёлке в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT.
Молния ударила в крышу дома на улице Береговая. В результате здание сразу вспыхнуло.
«Вдруг резко удар молнии, как взрыв. Смотрю в окно, и сразу начался пожар. Лил сильный дождь, молния сверкала каждую секунду. Вдруг удар, и вспышка молнии перед моим окном», — поделилась местная жительница Евгения.
На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, в коттедже могли находиться люди. Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, синоптики предупреждали о дождях с грозами в Москве и области. Пик непогоды ожидают в ночь с пятницы на субботу — с 1 на 2 августа.