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Таунхаусы загорелись от удара молнии в коттеджном посёлке в Подмосковье

В подмосковном Долгопрудном таунхаусы загорелись после удара молнии. Непогода настигла коттеджный посёлок «Набережный», когда внутри находились люди. Жители рассказали, что после 23:00 в небе появились молнии, а затем поднялся сильный ветер. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Пожар от удара молнии в коттеджном посёлке в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT.

Молния ударила в крышу дома на улице Береговая. В результате здание сразу вспыхнуло.

«Вдруг резко удар молнии, как взрыв. Смотрю в окно, и сразу начался пожар. Лил сильный дождь, молния сверкала каждую секунду. Вдруг удар, и вспышка молнии перед моим окном», — поделилась местная жительница Евгения.

На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, в коттедже могли находиться люди. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, синоптики предупреждали о дождях с грозами в Москве и области. Пик непогоды ожидают в ночь с пятницы на субботу — с 1 на 2 августа.