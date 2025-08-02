Календарь на 2 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святой родился за 900 лет до Рождества Христова и с юных лет жил в пустыне, соблюдая строгий пост. В переводе с иврита его имя означает «Мой бог — Яхве». При царе Ахаве израильтян обязали поклоняться языческим богам. Тогда, чтобы указать людям праведный путь, Илия предложил соорудить два жертвенника: один — языческому Ваалу, другой — истинному Богу. Пророк заявил: если после жертвоприношения огонь сойдет к Ваалу, Илия признает свою неправоту. В итоге огня с неба на жертвенник Ваала так и не дождались. Когда же Илия вознес молитву над своим жертвенником, с неба спустилось пламя, опалившее даже камни и воду. Святой Илия считается одним из величайших пророков Ветхого Завета. Легенда гласит, что за твердость в вере он был вознесен на небо живым, в огненной колеснице. Также, согласно писанию, именно Илия должен стать предтечей Второго пришествия Христа.