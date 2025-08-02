В Москве на Садовом кольце пройдет ночной велофестиваль

«Весной впервые состоялся онлайн-велофестиваль при поддержке инновационного российского стартапа Wattattack. Он собрал позитивные отзывы участников, поэтому 2 августа московский ночной велофестиваль снова пройдет и в онлайн-формате. Если велосипедисты не смогут приехать на велопраздник в эту субботу лично, то получат шанс прокатиться по виртуальному Садовому кольцу», — говорится в сообщении.