Российские войска продолжают успешное продвижение в сторону Красноармейск, что может привести к его скорой потере для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение выразил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По словам Дэвиса, российская армия уверенно продвигается на северном участке фронта.
— Кажется, что остается чуть больше двух километров до окраины села Родинское, на территории которого есть важные транспортные артерии, необходимые для поддержки Покровска, — уточнил он.
Подполковник отметил, что в случае прорыва российских сил в Покровск, позиции ВСУ окажутся окруженными, и украинским военным придется либо погибнуть, либо сдаться, либо оставить город.
Дэвис также добавил, что недавнее освобождение Часова Яра открыло для российской армии дополнительные возможности для продолжения наступления с севера в направлении Константиновки.
В период с 26 июля по 1 августа российская армия освободила семь населенных пунктов во время проведения специальной военной операции на Украине. Вооруженные силы России взяли под контроль поселения Часов Яр, Бойковку, Бельгийку, Зеленый Гай и Новоукраинку в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку — в Запорожском регионе.