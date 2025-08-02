Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок: он назвал лишь одну причину, но ее достаточно

«Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд», — гласит опубликованный Маском пост.
Озвучил предприниматель и причину, по которой, на его взгляд, членам Евросоюза стоит его покинуть. По его словам, все дело в демократии, которую Евросоюз разрушает в Европе.
Ранее KP.RU писал, как Маск буквально разъярил Берлин и Евросоюз — он призвал немцев голосовать за крайне правых и заявил, что только «Альтернатива для Германии» может спасти ФРГ.
Также миллиардер неоднократно заявлял, что повсеместный пессимизм политиков Европы ведет к краху ЕС и надежды на будущее с таким руководством у объединения просто нет.
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