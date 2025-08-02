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Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок: он назвал лишь одну причину, но ее достаточно

Илон Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок.

Источник: Комсомольская правда

Американский миллиардер и бывший соратник Трампа Илон Маск сделал новое заявление. Он призвал буквально все страны Евросоюза как можно быстрее покинуть блок. Об этом он написал в принадлежащей ему социальной сети Х.

«Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд», — гласит опубликованный Маском пост.

Озвучил предприниматель и причину, по которой, на его взгляд, членам Евросоюза стоит его покинуть. По его словам, все дело в демократии, которую Евросоюз разрушает в Европе.

Ранее KP.RU писал, как Маск буквально разъярил Берлин и Евросоюз — он призвал немцев голосовать за крайне правых и заявил, что только «Альтернатива для Германии» может спасти ФРГ.

Также миллиардер неоднократно заявлял, что повсеместный пессимизм политиков Европы ведет к краху ЕС и надежды на будущее с таким руководством у объединения просто нет.

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