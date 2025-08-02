Воздушно-десантные войска отмечают 95-ю годовщину

В Минобороны подчеркнули важную роль ВДВ во всех конфликтах с участием СССР и России: в Великой Отечественной войне, в Афганистане и на Северном Кавказе, а также на Украине. «За выполнение боевых задач в ходе СВО десятки тысяч гвардейцев-десантников награждены государственными наградами, а 99 военнослужащим ВДВ присвоено высокое звание Героя Российской Федерации», — отметили там.