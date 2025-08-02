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В Гуково из-за перебоев с водоснабжением ввели режим повышенной готовности

Проблемы возникли из-за технических сбоев в электросетях.

Источник: Аргументы и факты

В городе Гуково Ростовской области введён режим повышенной готовности в связи с перебоями в подаче воды. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, проблемы возникли из-за технических сбоев в электросетях, в результате которых резервуары насосной станции оказались опустошены, а водовод протяжённостью свыше 100 километров перестал функционировать в штатном режиме.

Для стабилизации ситуации было принято решение установить на насосной станции временный генератор, чтобы обеспечить бесперебойную работу скважин даже в условиях отключения электроэнергии. Это позволит восстановить стабильное наполнение водных резервуаров и нормализовать водоснабжение в пострадавших районах.

Также Слюсарь сообщил, что энергетики уже начали техническое обновление оборудования на подстанции. Часть техники была заменена, а на объекте организовано круглосуточное дежурство специалистов для оперативного реагирования на возможные неполадки.

Ранее волонтер и руководитель отделения «Движения Первых» в Горловке Даниил Карабаев назвал ситуацию с водой в ДНР катастрофической. Он пояснил, что ВСУ перекрыли канал в Краматорске и устроили Донбассу гуманитарную катастрофу.