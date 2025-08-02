В Гуково из-за перебоев с водоснабжением ввели режим повышенной готовности

Для стабилизации ситуации было принято решение установить на насосной станции временный генератор, чтобы обеспечить бесперебойную работу скважин даже в условиях отключения электроэнергии. Это позволит восстановить стабильное наполнение водных резервуаров и нормализовать водоснабжение в пострадавших районах.