Минкультуотозвал прокатное удостоверение у американского фильма «Прости, детка»

Ранее дистрибьютор картины «Экспонента фильм» сообщил в своем Telegram-канале, что Минкультуры отозвало прокатное свидетельство фильма «Прости, детка» без пояснения причин. Фильм «Прости, детка» повествует историю молодой преподавательницы университета Агнес, не способной преодолеть травматическую ситуацию из колледжа. Лучшая подруга главной героини старается помочь Агнес освободиться от болезненных воспоминаний. Премьера ленты состоялась в 2025 году на кинофестивале «Сандэнс». Работа удостоилась приза за лучший сценарий.