Минкультуотозвал прокатное удостоверение у американского фильма «Прости, детка»

Министерство культуры РФ отозвало прокатное свидетельство американской картины «Прости, детка» режиссера Евы Виктор по причине недостоверной информации в документах при подаче заявки. Об этом ТАСС проинформировали в пресс-службе министерства.
Как сообщается, министерством культуры Российской Федерации было принято решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Прости, детка» в соответствии с подпунктом «г» пункта 21 порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.05.2024 № 942, сообщили в ведомстве.
Согласно подпункту «г» пункта 21 приказа Минкультуры о порядке выдачи и отзыва прокатного удостоверения, основанием послужило «выявление недостоверных сведений в документах», представляемых для оформления удостоверения.
Ранее дистрибьютор картины «Экспонента фильм» сообщил в своем Telegram-канале, что Минкультуры отозвало прокатное свидетельство фильма «Прости, детка» без пояснения причин. Фильм «Прости, детка» повествует историю молодой преподавательницы университета Агнес, не способной преодолеть травматическую ситуацию из колледжа. Лучшая подруга главной героини старается помочь Агнес освободиться от болезненных воспоминаний. Премьера ленты состоялась в 2025 году на кинофестивале «Сандэнс». Работа удостоилась приза за лучший сценарий.