В начале августа повысят 3 социальные выплаты. Кто получит прибавку

— В августе право на льготы по оплате услуг ЖКХ получат те люди, кому в августе присвоят статус, дающий право на такую меру поддержки. В 2025 году лишь отдельные категории льготников полностью освобождаются от оплаты за услуги ЖКХ. Такое право есть не у многих. Например, у людей со званием «Герой СССР». Значительно больше льготников получают частичные компенсации. Их размер различается и колеблется в среднем от 30 до 70 процентов от стоимости коммунальных услуг. Снизить выплаты на ЖКХ могут, например, пенсионеры и многодетные семьи, — отметила Елена Кузнецова.