«Бегите отсюда»: покинувший Россию комик пожаловался на условия жизни в США

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жизнь в Лос-Анджелесе невыносимо дорогая, заявил российский комик Данила Поперечный* на своем YouTube-канале.
«Для тех, кого интересует, насколько дорого жить в Лос-Анджелесе: бегите отсюда, даже не думайте сюда приезжать», — сказал он.
Поперечный* также отметил, что жилье, медицинская страховка и покупка продуктов требуют больших расходов, поэтому в месяц в этом городе приходится тратить около пяти тысяч долларов. При этом, как считает комик, такую жизнь нельзя назвать роскошной.
Данилу Поперечного* включили в реестр иноагентов в 2023 году за распространение материалов иностранных СМИ и политическую деятельность при поддержке из-за рубежа. В июне Мосгорсуд отклонил его жалобу на это решение, оставив единственной инстанцией для обжалования Верховный суд.
* Признан в России иностранным агентом.