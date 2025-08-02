УЕФА наказал украинский клуб за расизм фанатов

Первый матч между командами прошел 25 июля в Польше и завершился победой сербского клуба со счетом 2:0. Однако после одного из голов в адрес футболистов «Партизана» и московского ЦСКА со стороны украинских фанатов раздались оскорбительные выкрики. В ответной встрече, где «Партизан» одержал крупную победу 4:0, «Александрии» запретили выходить на поле под национальным флагом.