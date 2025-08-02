УЕФА наказал украинский клуб за расизм фанатов

УЕФА применил санкции к украинскому футбольному клубу «Александрия» за действия болельщиков, которые допускали расистские высказывания в матче квалификации Лиги конференций против белградского «Партизана». Данный факт подтвержден официальным сообщением пресс-службы организации.
Первый матч между командами прошел 25 июля в Польше и завершился победой сербского клуба со счетом 2:0. Однако после одного из голов в адрес футболистов «Партизана» и московского ЦСКА со стороны украинских фанатов раздались оскорбительные выкрики. В ответной встрече, где «Партизан» одержал крупную победу 4:0, «Александрии» запретили выходить на поле под национальным флагом.
В качестве меры наказания клуб обязан выплатить штраф в размере €20 тысяч. Помимо этого, УЕФА предупредил, что в случае повторения подобного инцидента в течение двухлетнего периода часть трибун на домашних матчах команды будет пустовать.
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