Трамп заявил, что США готовы к ядерной войне

Американский лидер Дональд Трамп сделал очередное резкое заявление. Он заявил журналистам, сто Соединенные Штаты Америки готовы к ядерной войне. Об этом 47-й президент США сообщил во время общения с прессой около Белого дома.
«Когда речь заходит о ядерном оружии, США должны быть готовы, и мы полностью готовы», — заявил Трамп.
Поводом для выступления стала обостренная реакция Трампа на слова председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который напомнил о существовании системы ядерного возмездия «Мертвая рука». Трампа это не на шутку взволновало и он уже заявил, что направил две ядерные подлодки к российским берегам.
Ранее KP.RU писал, что после слов Путина об «Орешнике» Трамп впал в истерику. Он послал к РФ две атомные подлодки.