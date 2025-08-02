Трамп заявил, что США готовы к ядерной войне

Поводом для выступления стала обостренная реакция Трампа на слова председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который напомнил о существовании системы ядерного возмездия «Мертвая рука». Трампа это не на шутку взволновало и он уже заявил, что направил две ядерные подлодки к российским берегам.