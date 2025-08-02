Корпорация общественного вещания сообщила о прекращении работы в США

Корпорация общественного вещания (CPB), которая многие годы финансировала такие медиа, как NPR и PBS, объявила о завершении своей деятельности. Причиной стало исключение организации из федерального бюджета США на 2026 год.
Об этом говорится в официальном заявлении на сайте CPB, опубликованном после того, как комитет Сената по ассигнованиям одобрил закон о финансировании, не включивший средства для корпорации — впервые за более чем полвека её существования.
Как поясняется в сообщении, решение о прекращении работы было принято в связи с утверждением бюджетного законопроекта на нужды труда, здравоохранения, образования и других социальных сфер, в рамках которого Белый дом планирует распределить 197 миллиардов долларов. Однако в этот список финансируемых программ CPB не вошла. Организация уточнила, что процесс свертывания деятельности уже начался, а большая часть сотрудников будет уволена до 30 сентября текущего года.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа уволила почти 600 работников радиостанции «Голос Америки»*. Увольнения произошли после лишения медиапрограммы государственного финансирования.
* СМИ, признанное в России иноагентом.