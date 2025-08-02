Корпорация общественного вещания сообщила о прекращении работы в США

Как поясняется в сообщении, решение о прекращении работы было принято в связи с утверждением бюджетного законопроекта на нужды труда, здравоохранения, образования и других социальных сфер, в рамках которого Белый дом планирует распределить 197 миллиардов долларов. Однако в этот список финансируемых программ CPB не вошла. Организация уточнила, что процесс свертывания деятельности уже начался, а большая часть сотрудников будет уволена до 30 сентября текущего года.