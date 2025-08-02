Слуцкий предложил заняться профилактикой детской преступности

«Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич (Кравцов — ред.), принять меры по недопущению сокрытия фактов противоправного поведения обучающихся (в особенности из числа иностранных граждан и лиц без гражданства) образовательных организаций, в том числе рассмотреть целесообразность разработки и доведения до сведений руководителей образовательных организаций методических рекомендаций по соблюдению ими требований законодательства в части профилактики правонарушений, совершаемых иностранными обучающимися», — сказано в документе.