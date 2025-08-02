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Слуцкий предложил заняться профилактикой детской преступности

Слуцкий предложил разработать методички по профилактике детской преступности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением разработать методические рекомендации для руководства школ по профилактике правонарушений со стороны детей, в особенности из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В обращении Слуцкий обратил внимание на результаты мониторинга социальных сетей, свидетельствующих о росте количества противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними иностранными гражданами, обучающимися в образовательных организациях на территории РФ. Он привел примеры инцидентов в Саратове, Краснодаре и Калужской области, где группы детей мигрантов совершали нападения и угрозы в отношении местных жителей и детей.

«Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич (Кравцов — ред.), принять меры по недопущению сокрытия фактов противоправного поведения обучающихся (в особенности из числа иностранных граждан и лиц без гражданства) образовательных организаций, в том числе рассмотреть целесообразность разработки и доведения до сведений руководителей образовательных организаций методических рекомендаций по соблюдению ими требований законодательства в части профилактики правонарушений, совершаемых иностранными обучающимися», — сказано в документе.

Парламентарий отметил, что руководство школ, стремясь сохранить свою репутацию, часто скрывает подобные случаи. По мнению лидера ЛДПР, это порождает у виновных чувство безнаказанности, что способствует повторному совершению преступных деяний.

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