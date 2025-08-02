Трамп захотел «защитить народ» после заявлений Медведева

28 июля Трамп выразил глубокое разочарование в российском президенте Владимире Путине и урезал ранее установленный срок прекращения огня на Украине. Вслед за этим развернулась публичная перепалка с участием республиканца, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и сенатора, автора закона о «сокрушительных антироссийских санкциях» Линдси Грэма* (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов).