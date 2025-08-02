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Трамп захотел «защитить народ» после заявлений Медведева

Президент США Дональд Трамп объяснил своё решение «переместить подлодки» после перепалки с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым желанием «защитить народ».

Президент США Дональд Трамп объяснил своё решение «переместить подлодки» после перепалки с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым желанием «защитить народ».

«Бывший глава России высказал угрозу, и мы намерены защитить наших граждан», — отметил он.

28 июля Трамп выразил глубокое разочарование в российском президенте Владимире Путине и урезал ранее установленный срок прекращения огня на Украине. Вслед за этим развернулась публичная перепалка с участием республиканца, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и сенатора, автора закона о «сокрушительных антироссийских санкциях» Линдси Грэма* (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов).

Медведев предложил Трампу «вспомнить любимые фильмы про “ходячих мертвецов”, а также то, о возможностях применения Россией системы “Мёртвая рука”.

«Мёртвая рука» (Dead Hand) — распространённое на Западе название российской системы «Периметр». Это комплекс автоматического запуска ответного ядерного удара в случае ликвидации высшего руководства, командных пунктов и штабов стратегических сил.

После публикации Медведева американский президент объявил о передислокации двух атомных подлодок в «соответствующие районы» на случай, если «эти заявления окажутся не пустыми словами».

Читайте материал: Выяснилось, куда Трамп направит атомные субмарины в ответ на слова Медведева: главное, чтоб не всплыли.

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