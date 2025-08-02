Воздушно-десантные войска РФ отмечают 95-ю годовщину со дня образования

2 августа 2025 года Воздушно-десантные войска (ВДВ) России отмечают 95-летие со дня образования. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Образование ВДВ в Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) относится к концу 1920-х — началу 1930-х гг., когда зародилась теория глубокой наступательной операции, требовавшей наличия войск, способных действовать в глубоком тылу противника с целью создания благоприятных условий для наступающих войск», — отмечается в сообщении военного ведомства.
Представители Минобороны подчеркнули, что ВДВ занимает важную роль во всех конфликтах с участием как СССР, так и России. К примеру, за выполнение боевых задач в Великой Отечественной войне, в Афганистане, на Северном Кавказе и Украине военнослужащие ВДВ награждены государственными наградами, некоторым присвоено высокое звание Героя РФ.
Отмечается, что за 95 лет существования ВДВ воспитано 362 Героя Советского Союза и 199 Героев Российской Федерации.
Как KP.RU писал ранее, 2 августа 2025 года столица наполнится патриотической атмосферой, а десантники, ветераны и все желающие смогут принять участие в многочисленных мероприятиях, посвященных «крылатой пехоте». Ключевыми площадками станут Парк Горького, Красная площадь, ВДНХ и другие знаковые места.