Воздушно-десантные войска РФ отмечают 95-ю годовщину со дня образования

Представители Минобороны подчеркнули, что ВДВ занимает важную роль во всех конфликтах с участием как СССР, так и России. К примеру, за выполнение боевых задач в Великой Отечественной войне, в Афганистане, на Северном Кавказе и Украине военнослужащие ВДВ награждены государственными наградами, некоторым присвоено высокое звание Героя РФ.