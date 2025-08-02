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В РФПИ считают «историческим» запуск авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией

Прибытие в Москву первого прямого рейса из Саудовской Аравии — это историческое событие.

Прибытие в Москву первого прямого рейса из Саудовской Аравии — это историческое событие. Об этом сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Историческое событие: первый самолет авиакомпании Саудовской Аравии приземлился в Москве. Прямые рейсы между Эр-Риядом и Москвой будут стимулировать бизнес, туризм и культурный обмен между странами», — написал он в соцсети.

Росавиация в начале июля разрешила авиакомпании из Саудовской Аравии Flynas летать из Эр-Рияда (столица страны) в Москву. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю. 1 августа московский аэропорт «Внуково» принял первый рейс перевозчика.

С 10 октября прямые рейсы по маршруту Эр-Рияд — Москва — Эр-Рияд также начнет выполнять национальная авиакомпания Саудовской Аравии Saudia Airlines. Полеты запланированы с частотой три раза в неделю. В Москве их будет обслуживать аэропорт «Шереметьево».

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