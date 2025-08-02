ТАСС: в Юнаковке ликвидированы 10 штурмовых групп ВСУ

Там уточнили, что ВСУ завершили восстановление боеспособности своих формирований в Сумской области, для чего были пополнены 3 десантные бригады: 80-я и 95-я отдельные штурмовые бригады, а также 71-я отдельная егерская бригада. Партия заключенных была направлена в 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки.