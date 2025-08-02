ВСУ утратили 10 штурмовых групп при попытке возвращения контроля над Юнаковкой в Сумской области, об этом ТАСС сообщили в российских силовых ведомствах.
Там уточнили, что ВСУ завершили восстановление боеспособности своих формирований в Сумской области, для чего были пополнены 3 десантные бригады: 80-я и 95-я отдельные штурмовые бригады, а также 71-я отдельная егерская бригада. Партия заключенных была направлена в 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки.
Однако первая серьезная попытка атаки позиций бойцов группировки «Север» завершилась полной неудачей. Как отмечается, при ликвидации 10 штурмовых групп противника наибольший урон ВСУ понесли в районе Храповщины и Яблоновки.
В силовых структурах отметили, что такая неудача может быть обусловлена сокращением сроков подготовки и крайне низким уровнем мотивации новобранцев в ВСУ.
Ранее в силовых ведомствах информировали ТАСС, что в боях за Варачино ВСУ лишились подразделений элитных 71-й егерской бригады, 95-й десантно-штурмовой бригады и 78-го десантно-штурмового полка.