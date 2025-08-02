Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: в Юнаковке ликвидированы 10 штурмовых групп ВСУ

ВСУ утратили 10 штурмовых групп при попытке возвращения контроля над Юнаковкой в Сумской области, об этом ТАСС сообщили в российских силовых ведомствах.

ВСУ утратили 10 штурмовых групп при попытке возвращения контроля над Юнаковкой в Сумской области, об этом ТАСС сообщили в российских силовых ведомствах.

Там уточнили, что ВСУ завершили восстановление боеспособности своих формирований в Сумской области, для чего были пополнены 3 десантные бригады: 80-я и 95-я отдельные штурмовые бригады, а также 71-я отдельная егерская бригада. Партия заключенных была направлена в 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки.

Однако первая серьезная попытка атаки позиций бойцов группировки «Север» завершилась полной неудачей. Как отмечается, при ликвидации 10 штурмовых групп противника наибольший урон ВСУ понесли в районе Храповщины и Яблоновки.

В силовых структурах отметили, что такая неудача может быть обусловлена сокращением сроков подготовки и крайне низким уровнем мотивации новобранцев в ВСУ.

Ранее в силовых ведомствах информировали ТАСС, что в боях за Варачино ВСУ лишились подразделений элитных 71-й егерской бригады, 95-й десантно-штурмовой бригады и 78-го десантно-штурмового полка.