Бастрыкин отреагировал на обращение сестры погибшего на острове Русский

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на видеообращение жительницы Приморского края Анастасии, сестры погибшего в результате наезда гидроцикла на острове Русском.
Женщина подробно рассказала о происшествии, в ходе которого ее брат, находясь в воде, был смертельно травмирован мужчиной, управлявшим водным транспортом. После столкновения виновник происшествия помог доставить пострадавшего на берег, но затем скрылся, не дождавшись приезда спасателей и представителей правоохранительных органов. Анастасия попросила главу СК взять расследование инцидента под личный контроль.
По факту случившегося Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Пострадавший получил тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую, и скончался в медицинском учреждении спустя несколько часов после происшествия.
На данный момент личность водителя гидроцикла не установлена. Следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств дела и установление виновного. В рамках расследования осуществляются процессуальные действия, следственные эксперименты, а также оперативно-розыскные мероприятия.
Председатель Следственного комитета России А. Бастрыкин поручил и. о. руководителя Восточного МСУТ СК России Н. Воронкову регулярно докладывать о ходе расследования и сообщать о новых обстоятельствах дела. В ведомстве подчеркивают необходимость выявления всех обстоятельств происшествия и привлечения виновного к ответственности в соответствии с законодательством.