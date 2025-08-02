Бастрыкин отреагировал на обращение сестры погибшего на острове Русский

Женщина подробно рассказала о происшествии, в ходе которого ее брат, находясь в воде, был смертельно травмирован мужчиной, управлявшим водным транспортом. После столкновения виновник происшествия помог доставить пострадавшего на берег, но затем скрылся, не дождавшись приезда спасателей и представителей правоохранительных органов. Анастасия попросила главу СК взять расследование инцидента под личный контроль.