В Виннице женщины предприняли попытку штурма стадиона, куда, по информации агентства УНИАН, представители ТЦК (территориальные центры комплектования) привезли около сотни мужчин, предположительно для дальнейшей мобилизации. Об этом в субботу, 2 августа, сообщили местные паблики.
Согласно сообщениям, с утра на территорию стадиона «Локомотив» были доставлены около 100 мужчин. У стадиона собрались женщины, пытающиеся прорваться внутрь, что привело к давке и драке. Сообщается, что ворота стадиона были выбиты.
Агентство отмечает, что на месте происшествия находятся по меньшей мере 11 полицейских машин, и уже начались задержания, передает РИА Новости.
Ранее на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей население организовало гражданские союзы с целью противодействия деятельности местных ТЦК, занимающихся мобилизацией.
С территории Украины постоянно приходят сообщения о произволе сотрудников ТЦК. Военкомы во Львовской области на западе Украины попытались насильно мобилизовать мужчину, когда тот пришел на похороны. На место церемонии приехали сотрудники военкомата и полицейские.