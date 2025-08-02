Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: В американском штате Монтана в результате стрельбы погибли четыре человека

Следовали уже проводят в городе Анаконда, США, активные поиски стрелявшего.

Источник: Комсомольская правда

В результате стрельбы в городе Анаконда, что располагается в американском штате Монтана, погибло четыре человека. Об этом инциденте сообщает телеканал CNN со ссылкой на следственное управление Монтаны.

«Четыре человека погибли после стрельбы в баре в Анаконде», — цитирует иностранное СМИ слова местных правоохранителей.

Ранее появилась информация лишь о нескольких пострадавших в результате стрельбы. В настоящее время в городе проходят поиски стрелявшего. Более подробная информация от следователей появится чуть позже.

Как KP.RU писал ранее, в США ночью 29 июля неизвестный открыл огонь по случайным прохожим. Инцидент произошел в центре Манхэттена. В результате в одной из высоток погибли, по предварительным данным, пять человек. Открывший стрельбу мужчина мертв.