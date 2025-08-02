CNN: В американском штате Монтана в результате стрельбы погибли четыре человека

Как KP.RU писал ранее, в США ночью 29 июля неизвестный открыл огонь по случайным прохожим. Инцидент произошел в центре Манхэттена. В результате в одной из высоток погибли, по предварительным данным, пять человек. Открывший стрельбу мужчина мертв.