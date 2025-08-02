CNN: В американском штате Монтана в результате стрельбы погибли четыре человека

В результате стрельбы в городе Анаконда, что располагается в американском штате Монтана, погибло четыре человека. Об этом инциденте сообщает телеканал CNN со ссылкой на следственное управление Монтаны.
«Четыре человека погибли после стрельбы в баре в Анаконде», — цитирует иностранное СМИ слова местных правоохранителей.
Ранее появилась информация лишь о нескольких пострадавших в результате стрельбы. В настоящее время в городе проходят поиски стрелявшего. Более подробная информация от следователей появится чуть позже.
Как KP.RU писал ранее, в США ночью 29 июля неизвестный открыл огонь по случайным прохожим. Инцидент произошел в центре Манхэттена. В результате в одной из высоток погибли, по предварительным данным, пять человек. Открывший стрельбу мужчина мертв.