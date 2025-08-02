Введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Тамбове и Саратове

Минувшей ночью введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Тамбова и Саратова. Об этом в субботу, 2 августа, сообщает представитель Росавиации.
«Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале.
Отмечается, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Неизвестно на какое время они введены.
Как KP.RU писал ранее, в Москве из-за грозового фронта в аэропорту «Шереметьево» задерживается 23 рейса на вылет после 22:00 московскому времени. Об этом стало известно вечером в пятницу, 1 августа, благодаря информации, выставленной на табло рейсов авиагавани.