Введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Тамбове и Саратове

Как KP.RU писал ранее, в Москве из-за грозового фронта в аэропорту «Шереметьево» задерживается 23 рейса на вылет после 22:00 московскому времени. Об этом стало известно вечером в пятницу, 1 августа, благодаря информации, выставленной на табло рейсов авиагавани.