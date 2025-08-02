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В аэропортах двух городов России ввели ограничения на полеты

В аэропортах Саратова и Тамбова в ночь на субботу, 2 августа, ввели ограничения на полеты.

В аэропортах Саратова и Тамбова в ночь на субботу, 2 августа, ввели ограничения на полеты. Об этом проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее также сообщалось о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту. Сообщение об этом было опубликовано в 23:50 по московскому времени. Информации об отмене ограничений пока не было.