«Промомед» разрабатывает препарат для лечения и профилактики ВИЧ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Группа компаний «Промомед» работает над препаратом для лечения и профилактики ВИЧ, который повысит качество жизни пациентов с этой инфекцией, — они смогут делать инъекцию раз в несколько месяцев и даже раз в полгода вместо ежедневного приема таблеток, сообщила РИА Новости директор по новым продуктам группы Кира Заславская.
«Мы ведем разработки целого портфеля препаратов, на основе как известных, так и собственных инновационных молекул. В частности, мы работаем над препаратами, которые будут применяться один раз в два или шесть месяцев и для лечения и для профилактики ВИЧ-инфекции», — сказала РИА Новости Заславская.
Она уточнила, что за счет пролонгированного действия такие препараты будут значительно повышать качество жизни пациентов и заменят целый ряд таблеток, которые ВИЧ-инфицированные вынуждены принимать ежедневно.
Инновационные препараты для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции находятся на разных этапах разработки, а первые препараты компания планирует выводить в систему здравоохранения уже в следующем году, добавила Заславская.