«Промомед» разрабатывает препарат для лечения и профилактики ВИЧ

«Мы ведем разработки целого портфеля препаратов, на основе как известных, так и собственных инновационных молекул. В частности, мы работаем над препаратами, которые будут применяться один раз в два или шесть месяцев и для лечения и для профилактики ВИЧ-инфекции», — сказала РИА Новости Заславская.