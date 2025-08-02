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Трамп: США должны быть готовы к разговорам о ядерном оружии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ситуациям, когда поднимается тема ядерного оружия. Заявление прозвучало в ответ на высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ситуациям, когда поднимается тема ядерного оружия. Заявление прозвучало в ответ на высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

— Он говорил о ядерном оружии. А когда речь заходит о ядерном оружии, мы должны быть готовы — и мы полностью готовы, — подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА Новости.

29 июля Медведев заявил, что ни Дональд Трамп, ни американский сенатор Линдси Грэм* не должны решать, когда Москве и Киеву необходимо начать переговоры касательно урегулирования украинского кризиса.

31 июля Трамп в ответ на пост Медведева назвал его «несостоявшимся бывшим президентом России» и подчеркнул, что политик якобы «заходит на опасную территорию».

28 июля Дмитрий Медведев в ответ на заявление Дональда Трампа о сокращении срока, в течение которого Россия и Украина должны заключить соглашение об урегулировании конфликта, заявил, что американский лидер должен помнить, что Россия не похожа Израиль или Иран, а любые ультиматумы в отношениях с ней являются шагом к войне.

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

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