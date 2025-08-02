Трамп: США должны быть готовы к разговорам о ядерном оружии

28 июля Дмитрий Медведев в ответ на заявление Дональда Трампа о сокращении срока, в течение которого Россия и Украина должны заключить соглашение об урегулировании конфликта, заявил, что американский лидер должен помнить, что Россия не похожа Израиль или Иран, а любые ультиматумы в отношениях с ней являются шагом к войне.