Гости фестиваля «Таврида. АРТ» проскандировали слово «Россия»

«Мы сегодня можем с вами здесь, на “Тавриде” радоваться творчеству, любоваться искусством только благодаря тому, что не очень далеко отсюда в зоне специальной военной операции наши парни-герои с оружием в руках отстаивают независимость и свободу нашей страны. Очень небольшая часть наших героев, участников Специальной военной операции, находится в эти дни здесь, вместе с нами. У меня просьба. Давайте поприветствуем наших героев: и тех, кто находится здесь, и тех, кто на передовой», — сказал Кириенко.