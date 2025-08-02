Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гости фестиваля «Таврида. АРТ» проскандировали слово «Россия»

Гости фестиваля Таврида. АРТ проскандировали «Россия» в честь участников СВО.

Источник: © РИА Новости

СУДАК, 2 авг — РИА Новости. Гости седьмого фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ», стартовавшего под Судаком на юго-востоке Крыма, проскандировали несколько раз слово «Россия» в честь участников СВО, передает корреспондент РИА Новости.

Фестиваль стартовал 1 августа и продлится три дня. В программе более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов. В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.

«Мы сегодня можем с вами здесь, на “Тавриде” радоваться творчеству, любоваться искусством только благодаря тому, что не очень далеко отсюда в зоне специальной военной операции наши парни-герои с оружием в руках отстаивают независимость и свободу нашей страны. Очень небольшая часть наших героев, участников Специальной военной операции, находится в эти дни здесь, вместе с нами. У меня просьба. Давайте поприветствуем наших героев: и тех, кто находится здесь, и тех, кто на передовой», — сказал Кириенко.

В ответ зрители начали хлопать и скандировать «Россия». Кириенко также присоединился к скандированию.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше