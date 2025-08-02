Гости фестиваля «Таврида. АРТ» проскандировали слово «Россия»

СУДАК, 2 авг — РИА Новости. Гости седьмого фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ», стартовавшего под Судаком на юго-востоке Крыма, проскандировали несколько раз слово «Россия» в честь участников СВО, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль стартовал 1 августа и продлится три дня. В программе более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов. В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.
«Мы сегодня можем с вами здесь, на “Тавриде” радоваться творчеству, любоваться искусством только благодаря тому, что не очень далеко отсюда в зоне специальной военной операции наши парни-герои с оружием в руках отстаивают независимость и свободу нашей страны. Очень небольшая часть наших героев, участников Специальной военной операции, находится в эти дни здесь, вместе с нами. У меня просьба. Давайте поприветствуем наших героев: и тех, кто находится здесь, и тех, кто на передовой», — сказал Кириенко.
В ответ зрители начали хлопать и скандировать «Россия». Кириенко также присоединился к скандированию.