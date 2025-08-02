Кириенко назвал главную тайну фестиваля «Таврида. АРТ»

Кириенко принял участие в торжественной церемонии открытия. «Знаете в чем на самом деле тайна и секрет фестиваля “Таврида”. Такого фестиваля нет больше нигде в мире. Только у нас в России, только здесь в Крыму в Судаке на “Тавриде” в течение трех дней проходит вот такой удивительный фестиваль», — сказал Кириенко.