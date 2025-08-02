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Кириенко назвал главную тайну фестиваля «Таврида. АРТ»

Кириенко: фестиваль Таврида. АРТ в Крыму уникален тем, что его создают зрители.

Источник: © РИА Новости

СУДАК, 2 авг — РИА Новости. Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ», стартовавший под Судаком на юго-востоке Крыма, уникален, его главная тайна в том, что он создается самими зрителями, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.

Седьмой фестиваль «Таврида. АРТ» стартовал 1 августа и продлится три дня. В программе более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов.

Кириенко принял участие в торжественной церемонии открытия. «Знаете в чем на самом деле тайна и секрет фестиваля “Таврида”. Такого фестиваля нет больше нигде в мире. Только у нас в России, только здесь в Крыму в Судаке на “Тавриде” в течение трех дней проходит вот такой удивительный фестиваль», — сказал Кириенко.

По его словам, главный секрет и тайна фестиваля в том, что его создают не организаторы и приглашенные звезды эстрады, а зрители своими эмоциями и теплом своих сердец.

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