Дуров выложил миллионы рублей за картинку в интернете на день рождения девушки. Фото

В конце августа Юлия Вавилова была задержана в Париже вместе с основателем Telegram Павлом Дуровым. Ранее сообщалось, что она была беременна во время задержания бизнесмена, но в начале октября потеряла ребенка. Девушка была на 10-й неделе беременности. Дуров также подтвердил слова Вавиловой. Он узнал о беременности девушки во время допроса.