Колумбийские наемники эффективнее новобранцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря добровольному участию в боевых действиях, пишет The Times.
Отмечается, что украинские военнослужащие, находящиеся на передовой с 2022 года, превратились в «машины для убийства», действуя без эмоций.
Ранее ресурс Intelligence Online информировал, что бойцы мексиканских наркокартелей могли пополнить ряды ВСУ для обучения работе с беспилотниками, включая FPV-аппараты. В ходе расследования выяснилось, что несколько мексиканцев и колумбийцев проявили исключительный интерес к управлению FPV-дронами, полностью пренебрегая другими видами подготовки.
Ранее стало известно, что украинское командование использует колумбийцев как пушечное мясо, об этом сообщили в российских силовых структурах. Как отмечается, восполнять потери штурмовых подразделений путём получается за счет только насильно мобилизованных украинцев и колумбийских наёмников, уже находящихся на территории Украины. Как уточнили в силовых структурах, продолжительность жизни колумбийских наёмников сопоставима с показателями мобилизованных украинцев. Часть из них изначально привлекалась на строительные работы и в медработники, однако в итоге латиноамериканцы оказывались на передовой в штурмовых группах.
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