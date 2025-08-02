Ранее стало известно, что украинское командование использует колумбийцев как пушечное мясо, об этом сообщили в российских силовых структурах. Как отмечается, восполнять потери штурмовых подразделений путём получается за счет только насильно мобилизованных украинцев и колумбийских наёмников, уже находящихся на территории Украины. Как уточнили в силовых структурах, продолжительность жизни колумбийских наёмников сопоставима с показателями мобилизованных украинцев. Часть из них изначально привлекалась на строительные работы и в медработники, однако в итоге латиноамериканцы оказывались на передовой в штурмовых группах.