Украинский беспилотник повредил детский сад в воронежском посёлке Анна

Местные жители сообщают, что один из беспилотников упал перед детсадом. Пострадали здание и детская площадка. Обломки беспилотника разбросаны по территории, а на месте взрыва появилась воронка. Повреждения также заметили у остекления офисного здания в городе. Информация о пострадавших отсутствует. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Life.ru писал, что вечером 1 августа с 20:00 до полуночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников самолётного типа. Среди них семь дронов ВСУ сбили над Краснодарским краем.